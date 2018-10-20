Экс-советника Атамбаева задержали в Москве

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Экс-советник бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов задержан, сообщает КирТАГ.

«Бывший советник экс-президента Кыргызстана Атамбаева Икрамжан Илмиянов задержан. Подробности сообщим позже», — сообщили в ГКНБ КР в субботу.

В СМИ пишут, что И. Илмиянов задержан в Москве, сегодня ночью доставлен в Кыргызстан.

Ранее сообщалось, что бывший советник экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов объявлен в розыск.

«Накануне, 18 октября, Первомайский райсуд вынес решение об аресте И. Илмиянова на основании запроса ГКНБ. Против Илмиянова возбуждено дело по факту получения взятки в размере $150 тыс.», — указано в информации.

Отмечается, что И. Илмиянов был одним из доверенных людей экс-президента А. Атамбаева. Его называли самым влиятельным чиновником из окружения экс-президента. Кроме того, Икрамжан Илмиянов входит в список самых богатых людей Кыргызстана.

Как сообщали источники, с момента отставки А. Атамбаева И. Илмиянов покинул страну. Факт возбуждения против него уголовного дела долго не подтверждался официально и публично не озвучивался.