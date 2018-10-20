JPMorgan Chase & Co высоко оценил вероятность новой рецессии в США

Алматы. 20 октября. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co видит высокие риски наступления новой рецессии в экономике США в 2019-2021 годах, следует из информации агентства Bloomberg.

В финансовом холдинге подсчитали, что вероятность рецессии в США в следующем году составляет 28%, в течение следующих двух лет — 60%, а в течение трех — 80%, передает Bloomberg со ссылкой на мнение JPMorgan Chase & Co.

Напомним, что, согласно данным investing.com по итогам биржевых торгов в США, в минувший четверг основные американские фондовые индексы снова продемонстрировали заметное снижение.

В наибольшем минусе оказался индекс Nasdaq Composite, в список которого входят акции более 3000 американских и неамериканских корпораций. Он опустился на 2,06% до 7485,14. Следом идет индекс 500 избранных акционерных компаний — S&P 500, который снизился на 1,44% до 2768,89 пунктов, тогда как индекс промышленных компаний Dow Jones, в список которого входит 30 крупнейших компаний США, упал всего на 0,35% до 25250,55 пунктов.

За последнее время самое сильное падение основных фондовых индексов США зафиксировано по итогам торгов в прошлую среду. Тогда Nasdaq Composite обвалился на 4,08%, что стало самым большим падением индекса с июня 2016 года, S&P 500 снизился на 3,29%, а Dow Jones упал на 3,15%.

Главными причинами столь резкого снижения американских фондовых индексов, по мнению Bloomberg, стали ожидания инвесторов негативных последствий от торговой войны США с Китаем, а также рост доходности американских казначейских облигаций, который спровоцировал вывод инвесторами средств с бирж.