Астана. 22 октября. КазТАГ — Айгуль Куспан назначена послом Казахстана в Люксембурге, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия Куспан Айгуль Сайфоллаевна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, главой представительства Республики Казахстан при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.