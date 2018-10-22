Послы Казахстана в Норвегии и Узбекистане освобождены от должностей

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Астана. 22 октября. КазТАГ – Посол Казахстана в Норвегии Кайрат Абусеитов и посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев освобождены от должностей, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Абусеитов Кайрат Хуатович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия в связи с достижением пенсионного возраста», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в понедельник.

Другим указом главы государства Утембаев Ерик Мылтыкбаевич временно отстранен от исполнения должностных полномочий чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

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