Астана. 22 октября. КазТАГ — Полицейские Казахстана поменяют униформу, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

«В рамках модернизации будет внедрена новая форма для сотрудников, которая будет не только удобной и практичной, но и современной. В настоящее время нами рассматриваются различные предложения от отечественных производителей одежды», — сказал А.Садубаев в понедельник.

Как он пояснил, нынешняя форма полицейских не соответствует современным требованиям по своему удобству и качеству.