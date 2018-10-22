Полицейские Казахстана поменяют униформу

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Астана. 22 октября. КазТАГ — Полицейские Казахстана поменяют униформу, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

«В рамках модернизации будет внедрена новая форма для сотрудников, которая будет не только удобной и практичной, но и современной. В настоящее время нами рассматриваются различные предложения от отечественных производителей одежды», — сказал А.Садубаев в понедельник.

Как он пояснил, нынешняя форма полицейских не соответствует современным требованиям по своему удобству и качеству.

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