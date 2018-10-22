Казахстан осуждает убийство журналиста из Саудовской Аравии

Новости 134 0

Астана. 22 октября. КазТАГ — В Казахстане осуждают убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

«Мы решительно осуждаем совершенное преступление (убийство Д.Хашкаджи – КазТАГ) и ожидаем итоговых расследований», — сказал А.Смадияров в понедельник.

Напомним, 2 октября Д. Хашкаджи прибыл в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, ему надо было оформить документы. С того дня мужчину никто не видел.

7 октября советник президента Турции Ясин Актай заявил, что пропавший журналист, возможно, был убит в здании консульства.

Д. Хашкаджи известен критикой политики Эр-Рияда, он переехал в США в 2017 году и работал для The Washington Post. Друзья журналиста рассказали, что последние несколько месяцев власти королевства под разными предлогами пытались вернуть мужчину на родину, предлагали высокооплачиваемую работу на правительство и защиту.

Сможет ли Узбекистан обскакать Казахстан? Сможет ли Узбекистан обскакать Казахстан?
4030

Похожие материалы:

  1. Великобритания готовит санкционный список саудовских чиновников
  2. Саудовский король объявил о реорганизации разведслужб после смерти журналиста
  3. Война Миров. Убийство журналиста дорого обходится Саудовской Аравии
  4. В ООН требуют расследовать исчезновение журналиста из Саудовской Аравии в Стамбуле и убийство болгарской телеведущей
  5. Уроженца Туркестанской области задержали в Саудовской Аравии

Новости партнеров

Загрузка...