Казахстан осуждает убийство журналиста из Саудовской Аравии

Астана. 22 октября. КазТАГ — В Казахстане осуждают убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

«Мы решительно осуждаем совершенное преступление (убийство Д.Хашкаджи – КазТАГ) и ожидаем итоговых расследований», — сказал А.Смадияров в понедельник.

Напомним, 2 октября Д. Хашкаджи прибыл в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, ему надо было оформить документы. С того дня мужчину никто не видел.

7 октября советник президента Турции Ясин Актай заявил, что пропавший журналист, возможно, был убит в здании консульства.

Д. Хашкаджи известен критикой политики Эр-Рияда, он переехал в США в 2017 году и работал для The Washington Post. Друзья журналиста рассказали, что последние несколько месяцев власти королевства под разными предлогами пытались вернуть мужчину на родину, предлагали высокооплачиваемую работу на правительство и защиту.