Казахстанские студенты остались без общежитий из-за невыполнения китайской стороной своих обязательств

Астана. 22 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Из-за невыполнения китайской стороной своих обязательств казахстанские студенты были лишены мест в общежитиях, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«По казахстанским студентам, которые оказались на улице в Китае, по причине невыполнения принимающей китайской стороной своих обязательств по размещению их в общежитиях и вузах. На сегодня все студенты размещены в общежитиях, и они уже начали прохождение своего обучения в соответствующих вузах, в которых планировали. Последние девять студентов, находящиеся в городе Гуанчжоу, по которым вопрос еще висел, также был решен при активном содействии нашего консула», — сказал А. Смадияров на еженедельном брифинге в среду.

При этом он отметил, что в такую ситуацию попали более 60 студентов.

«Всего было 64 студента, 55 в городе Наньнин, девять в Гуанчжоу. К сожалению, у меня нет информации, сколько они потратили на еду и проживание за эти дни, но, по моим данным, где-то 3-4 дня они находились в других местах, нежели в общежитии на собственные средства. То, что пишут в СМИ, что они остались на улице — это преувеличено», — указал представитель ведомства.