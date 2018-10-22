В Афганистане официальные итоги голосования в нижнюю палату парламента обнародуют в декабре

Алматы. 22 октября. КазТАГ – В Афганистане предварительные итоги голосования в нижнюю палату парламента обнародуют к 10 ноября, а официальные – в декабре, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

«В Афганистане предварительные итоги голосования в волеси джиргу (нижнюю палату парламента), завершившегося 21 октября, избирком страны намерен опубликовать не ранее 10 ноября, а окончательные официальные результаты – в декабре», — говорится в сообщении в понедельник.

Глава независимой избирательной комиссии Абдул Бади Сайят сообщил журналистам, что около 4 млн избирателей из почти 9 млн граждан с правом избирательного голоса, пришли на избирательные участки, сообщает радио «Азади».

Президент Афганистана Ашраф Гани, комментируя итоги выборов, в обращении к народу заявил, что высокая явка показала «силу избирателей и их желание одержать победу над врагами». Жертвами многочисленных нападений экстремистов стали не менее 50 человек, более 200 получили ранения.

Как сообщалось ранее, голосование было продлено с 20 октября до 21 после того, как сотни участков были закрыты в первый день по техническим причинам и по соображениям безопасности.

Напомним, в парламенте Афганистана 249 мест. На них претендуют 2,5 тыс. кандидатов, среди них более 400 женщин.