Япония и Франция отговаривают США от выхода из ДРСМД

Алматы. 22 октября. КазТАГ – Япония и Франция отговаривают США от выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ТАСС.

«Мы придаем большое значение исторической роли этого договора (ДРСМД – КазТАГ) в вопросах контроля за вооружениями и разоружения. Нежелательна ситуация, при которой США действительно придется выйти из договора. Мы надеемся, что эта ситуация улучшится», — заявил в понедельник генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

Он подчеркнул, что изменение мировой обстановки в плане безопасности представляет собой серьезную проблему для стабильности и мира в Японии.

Озабоченность по поводу планов Вашингтона выразили и в Елисейском дворце.

«Президент Французской Республики напомнил о важности данного соглашения, в особенности для европейской безопасности и для нашей стратегической стабильности», — говорится в официальном сообщении, которое распространила пресс-служба президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам его телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее о негативных последствиях выхода США из ДРСМД американские власти предупредил и Китай.

Напомним, 20 октября президент США Д. Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. Вместе с тем, он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином «в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года. Начиная с июля 2014 года Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении условий ДРСМД.