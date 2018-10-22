Мангистауская область первой в Казахстане отказалась от аналогового сигнала

Астана. 22 октября. КазТАГ — Мангистауская область первой отключается от аналогового сигнала и переходит на цифровое эфирное телевещание, сообщает пресс-служба министерства информации и коммуникаций РК.

«Сегодня, 22 октября, в Мангистауской области было полностью отключено аналоговое эфирное вещание. В церемонии отключения аналогового сигнала принимали участие министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, председатель правления АО «Казтелерадио» Искандер Тажибеков», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

«Сегодня произошло историческое событие. Именно с вашего региона стартует этот большой и социально значимый проект, реализуемый по прямому поручению главы государства. Здесь для этого созданы все необходимые условия», — сказал Д. Абаев.

Также он отметил, что государство уделяет особое внимание процессу перехода на ЦЭТВ сразу по нескольким причинам.

«Во-первых, это важный компонент реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Во-вторых, речь идет о государственной информационной безопасности. Вы знаете, что внедрение «цифры» позволит увеличить охват отечественных каналов, повысить качество их вещания в самых отдаленных уголках. И, в-третьих, это сокращение «цифрового разрыва» между городом и селом», — пояснил министр.

В завершении официальной части И. Тажибеков сообщил о подготовке инфраструктуры к переходу на цифровое эфирное вещание по всей территории Республики.

«Для обеспечения полного перехода казахстанцев на цифровое эфирное вещание необходимо построить и модернизировать 827 радиотелевизионных станций по всей стране. На сегодняшний день 414 РТС введены в эксплуатацию и полностью функционируют. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию еще свыше 130 радиотелевизионных станций. Модернизация и строительство оставшихся РТС будут завершены в период с 2019 по 2020 гг. Полное отключение аналогового телевещания будет проведено к 2021 г.», — отметил И. Тажибеков.

Согласно программе, следующими на цифровое эфирное телевещание перейдут Жамбылская и Туркестанская области, а также Шымкент.

Цифровое наземное телевидение — это возможность трансляции по цифровой эфирной сети на уровне городов Астана, Алматы, Шымкент и в областных центрах до 30 отечественных телеканалов и до 15 отечественных телеканалов в других населенных пунктах (ниже областного центра) с изображением отличного качества. Каналы, которые были в аналоговом наземном вещании региона, включены в пакет цифрового вещания.