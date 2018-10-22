В Словении почтили память казахстанского героя, погибшего в годы ВОВ

Астана. 22 октября. КазТАГ — В Словении почтили память казахстанского героя «Кассе Себеро», погибшего в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба минобороны РК.

«20 сентября делегация министерства обороны в словенском селе Повир Республики Словения приняла участие в поминальных мероприятиях, посвященных памяти казахстанского героя «Кассе Себеро», сражавшегося на стороне словенских партизан и отдавшего свою жизнь в борьбе с оккупантами», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В рамках поминального мероприятия состоялась церемония установки надгробной плиты на могиле героя со словами: «Жарықтан жатсанда — өшпес ерлігің еліңнің жадында» и заложили капсулу с землей из Национального пантеона Казахстана.

Также, в рамках визита казахстанская делегация возложили цветы на мемориале советским воинам-освободителям и словенским партизанам в пгт.Трново.