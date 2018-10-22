Международный форум ассоциации судей и судебного администрирования ожидается в 2019 г. в Астане

Астана. 22 октября. КазТАГ — В Астане в сентябре 2019 г. состоится совместный форум двух международных ассоциаций – судей и судебного администрирования, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

«Казахстанская делегация судей приняла участие в работе 61-й ежегодной встречи Международной ассоциации судей (IAJ) в Марракеш (Марокко). По итогам встречи принято решение об одобрении казахстанской заявки о проведении 62-й встречи ассоциации в сентябре 2019 г. в Астане», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда в понедельник.

Ранее Международная ассоциация по судебному администрированию (IACA) в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) также одобрила решение о проведении в Астане конференции по вопросам развития судебной системы.

Таким образом, первый исторический международный судебный форум при поддержке Верховного суда и Союза судей Казахстана, при участии ассоциаций IAJ — IACA пройдет в 2019 г. в Астане.

«Ожидается приезд порядка 500 иностранных делегатов (судей, судебных администраторов, представителей деловых кругов юриспруденции) из более 100 стран мира», — отмечается в сообщении.