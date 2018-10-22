Т6 млн штрафа грозит находившимся нелегально в Южной Корее казахстанцам – МИД РК

Астана. 22 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Т6 млн штрафа грозит находившимся нелегально в Южной Корее казахстанцам в случае обнаружения их корейской полицией, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Дело в том, что, опираясь на безвизовый режим между двумя странами, многие казахстанцы едут туда и остаются там. Поэтому нельзя сказать, что у них есть виза или нет. Как мы сообщали, правительство Южной Кореи с первого октября начало акцию «зеленый коридор». Согласно этой акции, с 1 октября до 31 марта следующего года находящиеся на территории Южной Кореи незаконно граждане если по своему желанию решат вернуться в свои страны, то к ним не будет применено никаких санкций. Если же они не сделают этого и попадутся во время рейдов корейской полиции, то им будет выписан штраф на Т6 млн, на 10 лет запрещен въезд в Южную Корею», — сказал А. Смадияров на еженедельном брифинге в понедельник.

Также он опроверг информацию о 39 тыс. казахстанцев, работающих в Южной Кореи нелегально.

«Ранее в некоторых СМИ было указанно, что на сегодняшний день на территории Южной Кореи нелегально работают 39 тыс. казахстанцев. Эта информация не соответствует действительности. 39 тыс. казахстанцев – это количество казахстанцев, которые приехали и уехали. По данным нашего консульство в Южной Корее, 19 тыс. казахстанцев официально зарегистрированы и работают там, либо находятся по другим причинам, в том числе лечение, туризм и учеба, и около 12 тыс. находятся нелегально», — подчеркнул А. Смадияров.

Ранее сообщалось, что находящихся свыше разрешенного срока в Южной Корее казахстанцев МИД РК призывает воспользоваться «зеленым коридором».