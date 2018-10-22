Радиационный фон после падения обломков «Союза» вблизи Жезказгана в норме, заявили в профильном ведомстве

Алматы. 22 октября. КазТАГ — Пробы почвы и воздуха с мест падения обломков аварийной ракеты «Союз-ФГ» в Карагандинской области Казахстана направили в лабораторию г. Жезказгана, сообщили в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«Завершены работы по отбору проб почвы и воздуха для дальнейшего анализа на содержание компонентов ракетного топлива. Пробы направлены на химико-аналитическое исследование в лабораторию в г. Жезказган для определения в них содержания компонентов ракетного топлива. По результатам анализа отобранных проб объектов окружающей среды будут определены дальнейшие работы по ликвидации последствий аварии», — говорится в ответе министерства на официальный запрос ТАСС.

Как отметили в ведомстве, компонентами топлива ракеты-носителя «Союз-ФГ» являются керосин и жидкий кислород.

«По результатам проведенного радиационного контроля установлено, что радиационный фон в норме», — уточнили в министерстве.

«11 октября текущего года после аварийного падения ракеты-носителя проведено обследование состояния среды обитания в поселке Талап и городе Жезказган. По результатам обследования загрязнение среды обитания не выявлено», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла во время запуска корабля «Союза МС-10» к МКС в четверг, 11 октября. Запуск осуществлялся с площадки «Гагаринский старт». Стыковка с орбитальной станцией была намечена на 20.44 аст. На борту находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

Экипаж совершил аварийную посадку близ Жезказгана. После обследования медиками было объявлено, что состояние экипажа в норме.

Также стало известно, что Казахстан и Россия создадут межправительственную комиссию для расследования аварии. По факту крушения пилотируемого корабля «Союз МС-10» следственным отделом СК России на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело. Речь идет о ст. 216 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба) УК РФ.

Вечером 11 октября в 40 км от Жезказгана был обнаружен фрагмент створки головного обтекателя «Союза».