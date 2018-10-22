Стали известны планы на 2019 г. по региональным квотам приема в РК оралманов и переселенцев

Астана. 22 октября. КазТАГ – Стали известны планы на 2019 год по региональным квотам приема в Казахстан оралманов и переселенцев, сообщается в проекте постановления правительства.

«Установить: 1) региональную квоту приема оралманов на 2019 год в количестве 2 103 человек; 2) региональную квоту приема переселенцев на 2019 год в количестве 7 771 человек. Министерству труда и социальной защиты населения РК к 1 августа 2019 года и 1 февраля 2020 года представлять в правительство РК отчет о выполнении настоящего постановления», — говорится в документе.

Как уточнила в пояснительной записке министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова, проект планируется финансировать в рамках денежных средств, предусмотренных программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

«Конкретными целями проекта являются оптимальное расселение оралманов и переселенцев в регионах, определяемых правительством РК», — пояснила М. Абылкасымова.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 2 ноября.