Международный турнир «Боец Азии» состоялся в Астане

22 октября 2018 года, г.Астана. 20-21 октября 2018 года в Астане впервые прошел VIII-ой международный турнир «Боец Азии» по казахстанскому виду боевых искусств «Nomad MMA».

Международный турнир организован Министерством культуры и спорта РК, РГКП «Дирекция развития спорта», акиматом г.Астана, Всемирной Федерацией NOMAD MMA и Республиканским Союзом боевых искусств Казахстана.

В Астану для участия в соревнованиях прибыло более 500 спортсменов из 10 стран мира: Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, России, Афганистана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана.

На церемонии открытия турнира «Боец Азии» выступили председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жараспаев, исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Рамиль Габбасов, Президент республиканской Федерации Nomad MMA Гаджи Гаджиев, директор ДШНК Самат Ергалиев, основатель стиля боевых искуcств Nomad MMA Сергей Ан, генерал-майор в отставке Андрей Ломайский.

Участники состязания выступили в 53 весовых категориях. Разыграно 139 комплектов медалей: из них 53 золотых, 49 серебряных и 37 бронзовых.

По итогам соревнований, общекомандное первое место заняла команда Казахстана, 2 место – России, 3 место — Узбекистана.

Исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Р. Габбасов отметил, что «в Казахстане активно развиваются боевые искусства, есть немало мастеров данного вида спорта международного класса. Казахстанские спортсмены лидируют на мировой арене в боксе, карате, кикбоксингу, самбо. Земля казахская богата палуанами».

«2018 год объявлен в Казахстане Годом молодежи. Руководство страны заинтересовано в том, чтобы росло и развивалось здоровое поколение. Это очень важно», — сказал Р.Габбасов и добавил, что «все, кто занимается боевыми искусствами, входят в большую семью и коллектив без границ и расстояний. Это своего рода мост для общения, обмена опытом спортсменов разных стран».

Президент республиканской Федерации Nomad MMA Гаджи Гаджиев отметил, что Nomad MMA признан массовым видом спорта в Казахстане. Это является важным итогом многолетней работы популяризации данного вида спорта в нашей стране.

Как отметил Г.Гаджиев, казахстанский стиль формировался по опыту разных стран. Вся подготовительная работа, выработка методик тренировки для разных возрастных групп, отработка и апробация правил соревнования и основ судейства заняли более 12 лет. Особое внимание уделялось подготовке детей от 9 до 12 лет и юношей от 13 до 17 лет с целью максимально обезопасить их от травматизма.

«У нас нет взрослых, профессионалов. Основа – это дети, подростки. Перед нами стоит цель – воспитать здоровое, активное поколение. Мы растим молодежь, уверенную в себе и не пасующую перед трудностями. Эта наша главная задача»,- сказал Г.Гаджиев.

Сопредседатель Республиканского союза боевых искусств РК Мухтар Тиникеев вручил сертификаты новым членам Всемирной Федерации Nomad MMA – представителям Бангладеш и Пакистана.

На турнире впервые представлена новая дисциплина по версии «Legion Nomad MMA» и борьба «Nomad MW», в которых спортсмены боролись за 4 чемпионских пояса.

В настоящее время Всемирная Федерация Nomad MMA объединяет более 14 тысяч спортсменов. За 15 лет в состав организации вошли представители 15 стран мира.

Методика NOMAD MMA гармонично сочетает древние традиции казахского военного искусства и современные духовно-культурные ценности. Это позволяет воспитывать молодежь, сильную духом и телом.

Пресс-служба Всемирной Федерации NOMAD MMA