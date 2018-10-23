Еврокомиссия отклонила проект госбюджета Италии на 2019 г.

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Европейская комиссия (ЕК) отклонила проект государственного бюджета Италии на 2019 год, сообщает ТАСС.

«Европейская комиссия отклонила проект государственного бюджета Италии на 2019 год, вызвавший критику у партнеров по ЕС (Европейскому союзу – КазТАГ) из-за превышения согласованных параметров дефицита. Ранее Италия передала на рассмотрение в ЕК проект бюджета на 2019 год и трехлетний бюджетный план, в которых правительство установило уровень дефицита», — говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, это первый случай в истории ЕС, когда его исполнительный орган официально отклонил проект госбюджета одной из стран сообщества.

«Все страны ЕС обязаны передавать в октябре на утверждение в Еврокомиссию проекты своих национальных бюджетов на следующий год. Проект бюджета на 2019 год Рим передал ЕК на прошлой неделе. Правительство заложило в бюджет на 2019 год и в трехлетний бюджетный план повышенные социальные расходы, которые могут значительно превысить пороговые величины дефицита госбюджета, согласованные с ЕК. Представители ЕК опасаются, что это приведет к дальнейшему увеличению внешнего долга Италии и сложностям в его обслуживании, что, в свою очередь, поставит под угрозу всю еврозону. Брюссель грозит введением штрафных процедур в отношении Рима», — сказано в сообщении.