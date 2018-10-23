Европарламент призывает наказать заказчиков убийства саудовского журналиста

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Европейский парламент (ЕП) призывает наказать заказчиков убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает ТАСС.

«Европарламент получил просьбу от невесты Д. Хашкаджи. Мы призываем к независимому и тщательному расследованию, чтобы правосудие восторжествовало не только в отношении исполнителей убийства, но и тех, кто его заказал», — заявил во вторник председатель Европарламента Антонио Таяни.

Напомним, 2 октября Д. Хашкаджи прибыл в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, ему надо было оформить документы. С того дня мужчину никто не видел.

7 октября советник президента Турции Ясин Актай заявил, что пропавший журналист, возможно, был убит в здании консульства.

20 октября генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб признал, что Д. Хашкаджи был убит в ходе конфликта на территории генерального консульства королевства в Стамбуле.

23 октября глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек сообщил о том, что тело убитого журналиста нашли в колодце в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле. Также стало известно имя предполагаемого заказчика преступления – по информации турецких СМИ, приказ об убийстве отдал заместитель руководителя службы общей разведки – советник наследного принца Саудовской Аравии Ахмед Асири, а сам приказ получил атташе генерального консульства Судовской Аравии в Стамбуле Ахмед Адбулла Альмузаини.

Д. Хашкаджи был известен критикой политики Эр-Рияда. Он переехал в США в 2017 году и работал для The Washington Post. Друзья журналиста рассказали, что последние несколько месяцев власти королевства под разными предлогами пытались вернуть мужчину на родину, предлагали высокооплачиваемую работу на правительство и защиту.

Мировое сообщество осудило убийство Д. Хашкаджи. Соответствующее заявление с решительным осуждением преступления 22 октября распространило и министерство иностранных дел Казахстана.