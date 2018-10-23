По факту вооруженного нападения на замакима района Туркестанской области начато расследование

Шымкент. 23 октября. КазТАГ – По факту вооруженного нападения на заместителя акима Толебийского района Туркестанской области начато расследование, передает корреспондент агентства.

«Неизвестные стреляли в заместителя акима Толебийского района Туркестанской области. В данное время сотрудники органов внутренних дел проводят досудебное расследование по факту. Принимаются меры по установлению личности стрелявших и принимаются меры по их задержанию», — сообщила во вторник официальный представитель департамента полиции Туркестанской области Салтанат Каракозова.

Имя чиновницы полицейские не называют, но подтверждают, что это женщина. Известно, что стрельба была около дома пострадавшей во время обеденного перерыва. Замакима во время инцидента не пострадала.

Отметим, что в числе заместителей акима Толебийского района лишь одна женщина – Рабига Бейсебаева, которая занимает свой пост с 2010 года.