Генпрокурор РК Кожамжаров избран президентом казахстанской федерации дзюдо

Астана. 23 октября. КазТАГ — Генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров избран президентом федерации дзюдо Казахстана, сообщает пресс-служба федерации.

«Сегодня в Астане прошла внеочередная конференция федерации дзюдо Республики Казахстан. В ходе конференции К. Кожамжаров был избран президентом федерации дзюдо Казахстана», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

«Уважаемые участники конференции, как президент федерации, после ознакомления с деятельностью федерации, системой и принципами работы решение о назначении должностных лиц будет принято в ближайшее время», — сказал К. Кожамжаров.

Также сообщается, что в конференции приняли участие министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, генсекретарь НОК Казахстана Данияр Абулгазин, гендиректор конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта Елдос Рамазанов, директор по развитию федерации дзюдо Асхат Житкеев, серебряный призер Олимпийских игр Елдос Сметов, чемпион мира Максим Раков, серебряный призер Азамат Муканов, главный тренер сборной Казахстана по дзюдо Айдын Смагулов, чемпион юношеских Олимпийских игр Бекарыс Садуакас и серебряный призер юношеских Олимпийских игр Маргарита Гриценко.

Напомним, с 11 декабря К. Кожамжаров занимает должность генпрокурора РК.