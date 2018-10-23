Алматы. 23 октября. КазТАГ — Дорогу Медеу-Шымбулак закроют 25 октября, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

«В целях обеспечения безопасности населения, на особо опасных скалистых участках дороги Медеу-Шымбулак, между опорами канатной дороги №6 и №8, службой «109» г.Алматы будет проводится работа по очистке нависающих камней на склонах и камнеулавливателей опорной стены дороги», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Отмечается, что данный участок автодороги обеспечивает проезд автотранспорта и пеших групп на плотину «Медеу» и ГЛК «Шымбулак», которые являются визитной карточкой Алматы, а также местом, которое посещают более 530 тыс. человек ежегодно, 6,5 тыс. человек в день в летнее время.