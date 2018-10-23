Появление частных НПФ позволило банкам Казахстана увеличить сроки кредитования

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Появление частных накопительных пенсионных фондов (ЧНПФ) позволило банкам Казахстана увеличить сроки кредитования, считает бывший глава биржевого совета Казахстанской фондовой биржи (KASE) Садуакас Мамештеги.

«Появление ЧНПФ явило собой появление первых долгосрочных инвестиций и существенно повлияло на финансирование экономики. До прихода ЧНПФ были только линии по государственным программам. Банки, как крупные институциональные инвесторы, ориентировались только на краткосрочные цели. Соответственно, финансирование было только на короткие сделки. Появление же длинных пенсионных денег изменило структуру финансирования в целом. До этого максимальный срок кредитования банками составлял от года до двух, и основой таким кредитам служила небольшая депозитная база как физических, так и юридических лиц. С выходом на рынок ЧНПФ кредиты банками стали выдаваться на более длительные сроки», — сказал С. Мамештеги в интервью, опубликованном на сайте KASE во вторник.

Напомним, 26 сентября председатель правления Банка развития Казахстана (БРК) Болат Жамишев назвал неправильным решение о ликвидации ЧНПФ с точки зрения влияния на фондовый рынок.

17 октября председатель Национального банка РК (НБРК) Данияр Акишев попросил осторожно относиться к информации о планах по возврату ЧНПФ. Вместе с тем, он не исключил возврата частных пенсионных фондов на рынок Казахстана, с оговоркой, что к их работе будут предъявлены «жесткие требования». При этом он подчеркнул, что «пока никаких решений не принято».

Сейчас пенсионными активами казахстанцев управляет АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ). Он был создан в 2013 году на базе АО «НПФ «ГНПФ» путем объединения активов всех накопительных пенсионных фондов. Учредителем и акционером фонда является правительство РК в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» министерства финансов. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет НБРК.

С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент РК.