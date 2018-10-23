На АЗС Алматы стоимость 1 л дизтоплива выросла на Т1-2, бензина А-92 – на Т2

Алматы. 23 октября. КазТАГ — Кемар Машанло. На автозаправочных станциях (АЗС) Алматы к началу текущей недели по сравнению с предыдущей в очередной раз подорожало дизельное топливо, выросла и стоимость бензина А-92.

Хотя, по данным государственного мониторингового оператора – Центра нефти и газа РК, стоимость 1 л летнего дизтоплива по Казахстану на протяжении месяца остается неизменной – Т189,01, тем не менее за последние две недели на автозаправках южной столицы она поднялась дважды: на позапрошлой – на Т1-3, на прошедшей – еще на Т1-2. Соответственно изменился и нижний диапазон цен на 1 л этого вида топлива – Т191-194 (предыдущий показатель Т188-194).

Также дважды за последние две недели дорожал бензин АИ-92: к началу текущей недели нижний предел его стоимости поднялся со Т151 до Т153, при этом изменился и ценовой разброс на него – Т153-156 (Т151-156).

Цены на остальные марки бензина на АЗС топливных компаний южной столицы по состоянию на 23 октября остаются прежними: на АИ-95 – соответственно от Т167-180 (по официальным данным по стране – Т175,03); АИ-98 – Т189-212 (Т191,44).