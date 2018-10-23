Новая стратегия фонда «Самрук-Казына» по-прежнему предусматривает использование средств Нацфонда

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Новая стратегия развития АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на 2018-2028 годы, утвержденная постановлением правительства РК от 17 октября 2018 года №656, также предполагает использование средств Национального фонда Казахстана.

«Для реализации инвестиционных планов и достижения целей по портфелю фонд будет использовать все доступные источники денежных средств, включая: собственные средства, дивиденды от портфельных компаний, средства от будущих публичных размещений акций компаний, (…) средства от реализации компаний, (…) заемные средства, привлеченные на внутренних и международных рынках капитала, внутригрупповое финансирование, средства Национального фонда РК, (…) дополнительный капитал от акционера Фонда», — сообщается в представленной стратегии.

В целом, согласно документу, фонд планируют финансировать за счет использования собственных средств и «традиционных рыночных механизмов для привлечения капитала, и кредитного финансирования для проектов».

В стратегии указаны некоторые ключевые показатели деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына»:

Чистый доход (рассчитан на базе цен на нефть в 2018-2019 годы по $55/барр, 2020 год – $60/барр; уран 2018-2019 годы – $85/фунт U3O8, 2019 год – $22,77/фунт U3O8, 2020 год – $24,26/фунт U3O8; обменный курс Т340/$1): 2017 год – Т530 млрд ($1,6 млрд), 2020 год – не менее Т900 млрд.

Среднегодовой темп роста стоимости чистых активов (NAV), запланированный на 2015-2017 годы – 5%, на 2015-2024 годы – 8%.

Дивиденды акционерам в 2017 году составили 13,6%.

В документе не обосновываются причины принятия новой стратегии, а указывается, что «за последние шесть лет с момента утверждения первой стратегии развития фонда во внешней макроэкономической среде произошли изменения, которые оказали существенное влияние на реализацию стратегических целей фонда».

Напомним, в 2013 году АО «Самрук-Қазына» провело бенчмаркинг (сравнительный анализ работы) фонда и его дочерних компаний с зарубежными аналогами. По результатам данного анализа было выявлено, что международные компании-аналоги получают больше прибыли на тот же уровень вложенного капитала.

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» занимается управлением портфельными компаниями – для увеличения их долгосрочной стоимости и устойчивого развития, а также через осуществление каталитических инвестиций в развитие приоритетных секторов национальной экономики. Единственный акционер нацкомпании – правительство Казахстана.