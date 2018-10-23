Кандидат в президенты Литвы Вигаудас Усакас не рассматривает Россию как непосредственную военную угрозу для прибалтийских стран

Издание Baltic Times со ссылкой на информационное агентство LETA опубликовало переданную из Вильнюса статью под названием «Usackas doesn’t see Russia as direct military threat to Baltic countries» — «Усакас не рассматривает Россию как непосредственную военную угрозу для прибалтийских стран».
В ней говорится так: «По мнению бывшего посла Европейского Союза в Москве Вигаудаса Ушацкаса, Россия не создает прямой военной угрозы для прибалтийских стран.
Во вторник вечером, выступая на организованных партией TS-LKD («Tėvynės sąjunga — Lietuvos krikščionys demokratai» — «Союз отечества — Христианские демократы Литвы») первичных президентских дебатах, Ушацкас раскритиковал позицию депутата Ингриды Шимоните относительно того, что Россия представляет собой угрозу для Литвы.
«Я на данный момент не вижу в России непосредственной угрозы для прибалтийских стран. Пентагон и НАТО также не усматривают такой опасности», — сказал он.
«Поверьте мне, судя по моему опыту общения с людьми в Вашингтоне и других местах, Кремль понимает красные линии, которые нельзя переступать; мы же находимся за красными линиями», — отметил бывший посол Европейского Союза в Москве.
Политик, работавший долгое время дипломатом, сказал, что он в случае своего избрания президентом увеличил бы расходы на оборону, но не стал бы характеризовать Россию как угрозу и террористическое государство.
«Что бы я изменил? Я бы больше денег вкладывал в оборону. Я бы не стал называть Россию угрозой, как это сказала Ингрида в одном из своих интервью. Я бы не стал уподоблять Россию террористическому государству, называя всех русских террористами. Конечно, я бы инвестировал в демократическое будущее России. Процессы меняются, и Путин не будет находиться (у власти) вечно. Поэтому нам нужно сохранить те мосты, о которых говорил папа Франциск», — сказал Вигаудас Ушацкас.
Он отметил, что в настоящее время нет опасности того, что Россия могла бы начать войну с Литвой.
«Есть риск того, что по причине человеческого фактора может упасть самолет, как произошло в Шакяй в 2005 году, или то, как это было, когда танки заехали на территорию Литвы со стороны Белоруссии. Тогда вопрос состоит в том, существует ли линия связи для недопущения того, чтобы такое случайное происшествие не переросло в трагедию или военный конфликт», — сказал бывший посол Европейского Союза в Москве.
Откликаясь на его критику, Ингрида Шимоните указала на то, что Россия была названа угрозой в стратегии безопасности США от 2016 года, и отметила, что она эту позицию разделяет. И, мол, нет оснований думать, что поведение России может измениться в обозримом будущем.
«Если кто-то пытается снова и снова перечерчивать правила, если тогда, когда двое играют в шахматы, приходит третий человек, берет шахматную доску и бьет этих людей по голове, то очевидно, что говорить о нормальном диалоге сложно», — отметила член литовского сейма.
«Если будем говорить, что все это недоразумения — два туриста кого-то отравили (и) кто-то нечаянно сбил самолет с использованием самоходного зенитного ракетного комплекса «Бук», который неизвестно откуда взялся. А как насчет оккупации Крыма, она что, тоже может объясняться человеческим фактором?», — вопрошала она.
В ответ на это Ушацкас заявил следующее: «Вы действительно верите в то, что Россия сейчас может напасть на государство, являющееся членом североатлантического блока? Тогда зачем мы находимся в составе НАТО? Почему мы туда вступили? Ведь мы верим в гарантии коллективной обороны».
Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. В сентябре четверка лидеров в рейтинге кандидатов в президенты Литвы выглядела так. На первом месте — экономист Гитанас Науседа, на втором — премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, а на третьем – бывший министр финансов Ингрида Шимоните. Замыкал же эту четверку бывший посол Европейского Союза в России Вигаудас Ушацкас. Судя по последним данным, в рейтинге кандидатов в президенты Ингрида Шимоните вышла на второе место с результатом 17,5%, поднявшись по сравнению с сентябрьскими результатами сразу на 7,5% и оттеснив премьер-министра Саулюса Сквернялиса на третью позицию. Вигаудас Ушацкас остается на четвертом месте.
Стремительный рост рейтинга Ингриды Шимоните свидетельствует о том, что ее антироссийская риторика импонирует литовскому общественному мнению.
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