Алматы. 23 октября. КазТАГ – Частицы микропластика нашли австрийские ученые в организме человека, сообщает ТАСС.

«Группа австрийских ученых впервые обнаружила фрагменты микропластика в организме человека. Открытие свидетельствует о том, что искусственный материал попадает в пищеварительную систему, провоцируя возникновение различных заболеваний», — говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, исследователи из Австрийского агентства по окружающей среде в сотрудничестве с учеными Венского университета проанализировали образцы экскрементов добровольцев из восьми стран, включая Австрию, Великобританию, Италию, Нидерланды, Польшу, Россию, Финляндию и Японию.

«Результаты показали, что в каждом из них содержались микрочастицы девяти различных видов пластмасс. В основном это были остатки полипропилена и полиэтилентерефталата (ПЭТ) – материалов, использующихся для изготовления упаковочной тары (пакетов, бутылок и контейнеров для еды). В среднем в каждых 10 граммах кала ученые выявили 20 микрочастиц размером от 50 до 500 микрометров (один микрометр равен одной тысячной миллиметра)», — сказано в исследовании.

Все участники эксперимента должны были вести специальные дневники питания, в которых указывался набор продуктов, съеденных ими за день. После изучения записей биологи пришли к выводу, что все испытуемые употребляли пищу, упакованную в пластиковую тару, или пили воду из пластиковых бутылок. Кроме того, шесть из восьми человек съедали морскую рыбу, которая, в свою очередь, также нередко заглатывает частицы пластика, принимая их за планктон.

«Это первое исследование подобного рода, подтверждающее, что пластмассы в конечном итоге попадают в кишечник. Эксперименты на животных показали, что, хотя наиболее высокая концентрация микропластика наблюдается именно в этом органе, самые маленькие фрагменты способны проникать в кровь и лимфу и даже могут достигать печени. Особое значение открытие имеет для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта», — отметил профессор Венского университета Филипп Швабль.

По мнению исследователей, частицы микропластика оказывают негативное влияние на иммунную и эндокринную системы человека, провоцируя развитие различных воспалений и способствуя накоплению в организме опасных химических веществ, в том числе ртути и пестицидов. Более того, они могут нанести серьезный вред репродуктивной функции.

Термин «микропластик» применяется к мельчайшим гранулам пластика, которые не отсеиваются очистными сооружениями.

«Оказавшись в воде, пластик быстро впитывает токсичные вещества и становится опасным для окружающих существ. По данным международной экологической организации Greenpeace, пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц и сотни тысяч животных», — говорится в сообщении.