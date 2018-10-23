Запуск с Байконура грузового корабля «Прогресс МС-10» назначен на 18 ноября

Байконур. 23 октября. КазТАГ – Запуск с Байконура РН «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» назначен на 18 ноября, сообщил корреспонденту КазТАГ источник на космодроме.

«Уточнена дата запуска с предварительной даты 16 ноября на 18 ноября. Выбор времени связан с баллистическими оптимальными траекториями полета «грузовика» и его стыковкой с Международной космической станцией (МКС)», — уточнил собеседник корреспондента агентства во вторник.

Первоначально запуск ТГК «Прогресс МС-10» планировался на 31 октября. Но после аварии РН «Союз ФГ» с ТПК «Союз МС-10» 11 октября, дата запуска была скорректирована.

Напомним, корабль «Союз МС-10» потерпел аварию на 165 секунде полета ракеты-носителя «Союз-ФГ». После отключения двигательной установки второй ступени сработала система спасения, которая отделила космическую головную часть от второй и третьей ступени ракеты-носителя. Спускаемый аппарат с экипажем благополучно приземлился в районе г.Жезказгана. В связи с аварией ракеты-носителя был пересмотрен и график космических экспедиций по программе снабжения и посещения МКС. Причины нештатной ситуации выясняет государственная комиссия.

Запуск ГТК «Прогресс МС-10» будет осуществлен в рамках обеспечения программы МКС. Российский грузовик доставит на международную станцию 2,5 тонны грузов: топливо для поддержания орбиты МКС, продукты питания, воду, воздух и посылки для космонавтов, а также оборудование для дооснащения станции, укладки с научным оборудованием для проведения экспериментов.