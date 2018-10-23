Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 2,9%

Алматы. 23 октября. КазТАГ – Реальная доходность по пенсионным активам АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) за последние 12 месяцев составила 2,9%, сообщает пресс-служба Национального банка РК (НБРК).

«За октябрь 2017 – сентябрь 2018 года доходность пенсионных активов для вкладчиков ЕНПФ составила 9% при инфляции в размере 6,1% и, таким образом, реальная доходность составила 2,9%. На 1 октября объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил Т8,895 трлн, в том числе денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили Т6,143 трлн или 69,1%, номинированные в иностранной валюте – Т2,752 трлн», — сообщили в НБРК во вторник.

По данным финрегулятора, в сентябре объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил Т55,4 млрд. Из них приобретены на сумму Т26 млрд государственные ценные бумаги (ГЦБ) министерства финансов РК со средневзвешенной доходностью 8,5% годовых, на сумму Т29,4 млрд – облигации банков второго уровня со средневзвешенной доходностью 12% годовых.

Также в сентябре АО «AMF Group» произвел погашение основного долга по облигациям на сумму Т0,7 млрд и по инициативе банков второго уровня произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам на сумму Т9,9 млрд.

Объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте в сентябре составил Т94,6 млрд: приобретены краткосрочные ГЦБ США на сумму Т78,7 млрд со средневзвешенной доходностью Т2,3% годовых, долгосрочные ГЦБ Мексики, номинированные в долларах США, — на сумму Т7,2 млрд с доходностью 4,3% годовых, облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора Китая, номинированные в долларах США – на Т8,7 млрд с доходностью 4,2% годовых.

В рамках инвестиций в ЦБ эмитентов развивающихся стран были приобретены еврооблигации двух эмитентов квазигосударственного сектора Китая, на 100% контролируемых государством, ЦБ которых имеют минимальный кредитный рейтинг на уровне «А+».

В сентябре погашен основной долг по ГЦБ правительства США на сумму Т69,1 млрд и проданы ГЦБ правительства США на Т24,3 млрд, а также проданы еврооблигации AKBANK TAS на Т1 млрд.

За девять месяцев 2018 года размер начисленного инвестиционного дохода составил Т663,1 млрд.