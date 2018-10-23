В Алматы судят казахстанского боксера за драку у ночного клуба

Алматы. 23 октября. КазТАГ — Динара Жаркеева. В Алматы судят казахстанского боксера Жанкоша Турарова за драку у ночного клуба весной этого года, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

«По материалам органов досудебного расследования 25 мая 2018 года около 19.00 часов Ж.Тураров и Д.Махамбет пришли в ночной клуб SkyBar к своему другу К.Отарбаеву На входе в ночной клуб между Ж.Тураровым и сотрудниками безопасности данного заведения К.Алходжаевым, Н.Жарылкасыновым возник словесный конфликт, так как конфликт не утихал, они направились во двор дома, расположенного южнее ночного клуба»,- сказали в пресс-службе во вторник.

После, находясь во дворе указанного дома, Н. Жарылкасынов с огнестрельного оружия травматического действия произвел выстрел в сторону Ж. Турарова. В это время, наблюдавший со стороны К. Отарбаев, направил травматический пистолет марки Streamer в сторону группы людей и произвел несколько выстрелов. В этот момент началась драка между Ж. Тураровым, Д. Махамбет и Н. Жарылкасыновым, К. Алходжаевым.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР в отношении К.Алходжаева по ст. 293 ч.2 п.1 (хулиганство), ст. 287 ч.2 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) УК РК, К. Отарбаева по ст. 293 ч.3 п.2, ст. 287 ч.2 УК РК, Н. Жарылқасынова по ст. 293 ч.3 п.2, 287 ч.2 УК РК, Ж. Турарова по ст. 293 ч.2 п.1 УК РК, Д. Махамбет по ст.293 ч.2 п.1 УК РК.

Дело рассматривается в Алмалинском районном суде.