Население Алматы к 2035 г. составит 3 млн человек

Алматы. 23 октября. КазТАГ — Владимир Радионов. Население Алматы к 2035 году составит 3 млн человек, сообщил аким Алматы Бауыржан Байбек.

«По прогнозам, к 2035 году население Алматы вырастет до 3 млн человек, прирост составит 30%», — сказал Б. Байбек в ходе саммита мэров и политических лидеров городов во вторник.

В связи с этим он отметил, что для социального благополучия увеличивающегося населения необходимо создать не менее 700 тыс. рабочих мест. Также он сообщил, что с увеличением населения необходимо создавать благоприятную экологическую среду для алматинцев.

«Так мы планируем, что количество пользующихся общественным транспортом за 15 лет увеличится в 4 раза, пешеходов и велосипедистов – в 3 раза, а количество личного автотранспорта сохранится на прежнем уровне – 600 тыс автомобилей. До конца текущего года мы намерены перевести 100% частного сектора города на газовое теплоснабжение», — уточнил Б. Байбек.

Говоря о сделанных шагах в этом направлении, градоначальник отметил, что сегодня 80% пассажирских перевозок совершается экологически чистым автотранспортом, запущен завод по выпуску электроавтобусов и мусоросортировочный комплекс, треть бюджета города тратится на здравоохранение, образование и соцобеспечение, Алматы – первый из городов Казахстана, вступивший в международное движение «Здоровые города».

В свою очередь региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан добавила, что количество городов Казахстан в движение «Здоровые города» необходимо увеличивать, потому что население растет не только в Алматы, но и в Астане, Шымкенте и Актобе.

«Инфраструктура, как правило, не поспевает за ростом населения в городах в целом, и детского населения в частности. Так, в Казахстане в связи с неблагоприятной окружающей средой в городах более 53% детского населения страдает респираторными заболеваниями», — сообщила А. Хан.

Выступая на саммите, вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что в ближайшее время к движению «Здоровые города» подключится Астана.

Саммит мэров и политических лидеров городов проводится в преддверии 40-летия подписания Алма-Атинской декларации о первичной медико-санитарной помощи и 30-летия создания Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». В движении «Здоровые города» участвует более 1 тыс. городов мира.