Астана. 23 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Штраф до 50 МРП предлагают ввести в Казахстане за употребление допинга спортсменами, сообщила пресс-секретарь комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК Раухан Тугумбаева.

«Мы предлагаем административную ответственность за допинг: лишение спортивных званий, полученных за победы квартир, денежных поощрений, штраф до 50 МРП», — сказала Р. Тугумбаева корреспонденту во вторник.

При этом она пояснила, что соответствующий законопроект с нормами по допингу уже зашел в мажилис парламента РК. Также разработчики хотели включить уголовную ответственность за допинг, но это предложение не поддержала генеральная прокуратура.

«Генеральная прокуратура отказала во введении уголовной ответственности за допинг, потому что сейчас идет гуманизация законодательства», — отметила Р. Тугумбаева.

1 МРП=Т2405.