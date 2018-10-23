Алматы. 23 октября. КазТАГ – Торговые барьеры ограничивают потенциал экономического роста стран Центральной Азии (ЦА), сообщает международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s).

«Потенциал экономического роста в странах ЦА значительно ограничен, особенно учитывая их близость к таким крупным и быстрорастущим рынкам, как Китай и Индия, их низкой степенью интеграции в глобальную торговлю. Сдерживающими факторами являются физические и нормативные торговые барьеры. При этом высокая зависимость этих стран от сырьевого экспорта, несырьевой торговли со странами СНГ и денежных переводов трудовых мигрантов ставит под вопрос долгосрочную состоятельность экономики среднеазиатского региона», — говорится во вторник в отчете «Страны ЦА: низкая интеграция в глобальную торговлю, устоявшиеся экономические модели сдерживают экономический рост в ЦА».

В период 2008-2017 годов средний темп экономического роста в странах ЦА, к которым относятся Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, был выше мирового на 3,4 процентных пункта (ПП), а российского – на 5,4 ПП.

Несмотря на высокие показатели, модель роста экономик ЦА, по информации агентства, ограничена. Учитывая малые размеры их внутренних рынков, без углубления интеграции в мировую торговлю страны региона, по мнению Moody’s, столкнутся со сложностями в развитии высокоспециализированных отраслей и повышении производительности труда за счет экономии от масштаба.

Недостаточное развитие физической инфраструктуры, соединяющей регион с мировыми рынками, регулятивные барьеры на границе и географические препятствия обуславливают высокие издержки в торговле между ЦА и другими регионами. Величину издержек экономик ЦА в глобальной торговле аналитики агентства сравнивают с не имеющими выхода к океану странами Африки.

Торговые связи между ЦА и другими странами СНГ были по большому счету унаследованы от производственных связей Советского союза. С недавних пор они также стали закрепляться мерами интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Экономические связи в форме торговых потоков и денежных переводов трудовых мигрантов приводят к синхронизации экономических циклов в широком регионе стран СНГ. Эта цикличность зачастую связана с влиянием мирового сырьевого цикла на экспортеров углеводородов, и она усиливается тем фактом, что регион ЦА также включает в себя экспортеров нефти и природного газа.

Агентство полагает, что способность центрально-азиатского региона интегрироваться в мировую несырьевую торговлю зависит не только от снижения торговых барьеров, но и от развития динамичного частного сектора, который смог бы воспользоваться более низкими торговыми издержками.

Moody’s также отмечает, что страны региона различаются по степени готовности ответить на эти вызовы. Казахстан, по мнению аналитиков, имеет хорошие предпосылки для улучшения доступа к мировым рынкам благодаря своим значительным финансовым ресурсам, центральной роли в китайском проекте «Один пояс — один путь» и более благоприятной институциональной среде для развития частного сектора. При этом Кыргызстан и Таджикистан располагают куда меньшими финансовыми ресурсами и сталкиваются с большими институциональными и географическими препятствиями.