Вопросы развития военного сотрудничества обсудит военный комитет ОДКБ на заседании в Алматы 26 октября

Алматы. 23 октября. КазТАГ — Вопросы развития военного сотрудничества обсудит военный комитет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Алматы 26 октября, сообщает пресс-служба ОДКБ.

«26 октября в Алматы под руководством председателя военного комитета, первого заместителя министра обороны – начальника генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенанта Мурата Майкеева состоится 13-е заседание военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ», — говорится в сообщении во вторник.

Также сообщается, что в заседании примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил государств-членов ОДКБ, первый заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, начальник объединенного штаба ОДКБ и заместитель генерального секретаря Петр Тихоновский.

«Начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформирует членов военного комитета о ходе реализации основных направлений развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ и порядке работы по организации противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе заседания планируется обсудить обстановку в регионах коллективной безопасности и меры, направленные на укрепление коллективной безопасности государств-членов ОДКБ.