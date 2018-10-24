38 сел в СКО с численностью населения до десяти человек могут быть упразднены уже в 2018 г.

Петропавловск. 24 октября. КазТАГ — 38 сел в Северо-Казахстанской области с численностью населения до десяти человек могут быть упразднены уже в текущем году, сообщила руководитель отдела развития сельских территорий управления экономики и бюджетного планирования Жанар Ахмиева.

«В области насчитывается 664 сельских населенных пункта с численностью населения 314 820 человек, в том числе 22 – с низким потенциалом развития. Кроме того, определены 103 сельских населенных пункта с численностью населения менее 50 человек. В соответствии с п. 6 ст. 3 Закона «Об административно- территориальном устройстве Республики Казахстан» крестьянские и иные поселения с численностью населения менее 50 человек включаются в состав ближайшего населенного пункта», – проинформировала она в среду.

По ее словам, в текущем году должна решиться судьба 38 сел, где проживают до 10 человек.

«Вся работа проводится в соответствии с законом об административно- территориальном устройстве в РК: проводятся сходы в сельских населенных пунктах, обязательным условием которых является голосование, местные исполнительные органы вносят предложения по упразднению или присоединению одного села к другому, переселению жителей в аппарат акима области, информация обрабатывается, изучается и выносится на обсуждение общественного совета, а потом – на решение сессии областного маслихата. Все процедуры проходят проверку в органах юстиции», — пояснила Ж.Ахмиева.

Она отметила, что на начало года были определены 103 села с численностью населения менее 50 человек, в том числе 38 сел с численностью десять и менее человек.

«В них проживает 153 человека. В этих селах отсутствуют школы и вся социальная инфраструктура, нет базовых хозяйства. По оставшимся 65 селам будут проводиться те же мероприятия в течение 2019-2020 гг.», — проинформировала представитель акимата.

По ее данным, на слушания общественного совета пока прошли 15 сел из 12 районов.

«Если люди не хотят уезжать из своего села, то никто их насильно переселять не будет, поскольку в Конституции сказано, что самое главное – это права человека и его жизнь. В таком случае упразднение села пройдет естественным путем», — отметила Ж.Ахмиева.

Она также подчеркнула, что все организационные и финансовые вопросы вопросы решаются акиматами районов, областной акимат принимает эти предложения, изучает их на соответствие законам.