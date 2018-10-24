Снижение тарифов на Т16 млрд на электричество и тепло ожидается в ряде регионов Казахстана

Астана. 24 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Снижение тарифов на Т16 млрд ожидается на электричество и тепло в ряде регионов Казахстана, сообщил заместитель генерального прокурора РК Андрей Лукин.

«Для получения объективной «картины» мы проверили весь цикл (электроснабжающих и теплоснабжающих компаний): от производства до снабжения. Как оказалось, нарушения допускаются на всех этапах. (…) По нашим мерам уже сейчас снижены тарифы на электроэнергию в 11 регионах. Это Алматы, в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областях. Еще предстоит снижение тарифов на электричество и тепло в ряде регионов на Т16 млрд», — сообщил А.Лукин в ходе коллегии ведомства в среду.

Аналогично, по его словам, уменьшены цены на тепло в девяти областях республики, почти 5 млн потребителям компенсировали Т13 млрд.

«К примеру, если ранее в Капшагае за тепло в однокомнатной квартире оплачивали порядка Т9 тыс., то после принятых мер стоимость снизилась в 4,5 раза до Т2 тыс.», — уточнил А.Лукин.

Кроме того, заместитель генерального прокурора рассказал и о других фактах нарушений в регионах страны. Так, например, в смете Мангистауской РЭК необоснованно учтены расходы на премирование почти на Т1 млрд.

«При этом данные выплаты работодатель, согласно законодательству, должен нести только за счет своей прибыли, а не перекладывать их на плечи потребителей. Перечисленные нарушения лежали на поверхности и выявлены нами путем элементарного сопоставления отчетов. Что мешало это сделать уполномоченному органу остается загадкой», — сказал А. Лукин.

В 2015 году, по его словам, в СКО АО «СК РЭК» повысило тариф на предстоящие пять лет, однако данное решение принималось за закрытыми дверями, и, вопреки закону, мнение потребителей, общественных объединений не запрашивалось.

«В Алматы антимонопольный орган при отсутствии форс-мажора согласовал «АЖК» увеличение тарифа как чрезвычайной меры. В итоге, за счет населения предприятие обогатилось на Т1,4 млрд. По нашим мерам они уже возмещены жителям Алматы. «Астанаэнергосбыт» заявлял, что будет приобретать 1 кВт/ч за Т11, при этом фактически закуп производился у Шульбинской ГЭС по Т4, а у ТОО ГРЭС-1 по Т7, что нами установлено документально в ходе проверки. В результате с жителей столицы излишне взыскано Т2,6 млрд», — проинформировали в ходе коллегии в генпрокуратуре.