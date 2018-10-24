Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Литвы

Астана. 24 октября. КазТАГ — Посол Казахстана в Литовской Республике Виктор Темирбаев вручил верительные грамоты президенту Литвы Дале Грибаускайте, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Передав поздравления президента Нурсултана Назарбаева по случаю 100-летия восстановления Литовского государства, В. Темирбаев подтвердил курс Астаны на сохранение доверительного партнерства между двумя республиками и дальнейшее развитие многопланового казахстанско-литовского сотрудничества», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в среду.

В свою очередь президент Литвы сообщила, что с теплотой вспоминает свой визит в Казахстан в 2011 году и поблагодарила казахстанскую сторону за проведение экспедиции литовской молодежи в Карагандинскую область летом 2018 года.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня, акцентировали внимание на дальнейшей реализации транзитно-транспортного потенциала, отметили наличие широких перспектив в области «новой экономики», сельского хозяйства, сфере образования и медицины.

«Д. Грибаускайте высоко оценила роль президента Н. Назарбаева в динамичном социально-экономическом преобразовании Казахстана и его инициативы по укреплению архитектуры глобальной безопасности. Он подтвердила приверженность литовской стороны к дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества с Казахстаном в приоритетных для обоих государств сферах», — указала пресс-служба.