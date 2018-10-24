Американская компания, владевшая тремя электростанциями в ВКО, за счет сверхприбыли вывела за границу около Т22 млрд

Астана. 24 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Американская компания, владевшая тремя электростанциями в Восточно-Казахстанской области вывела за счет сверхприбыли в 2015-2017 гг. за границу дивиденды в размере Т22 млрд, сообщил заместитель генерального прокурора РК Андрей Лукин.

«Себестоимость 1 кВт/ч у Жанажолской ГТЭС составляла Т5, тогда как у Уральской газотурбинной электростанции – в 2 раза больше. В итоге, предельный тариф для этой группы утвержден в размере Т12. И подобные действия позволили 15 предприятиям получить за счет населения свыше Т38 млрд сверхприбыли. Это без взаиморасчетов на Т62 млрд с так называемыми неблагонадежными компаниями или обнальными лжепредприятиями, которые использовались для сокрытия доходов», — сказал А.Лукин в ходе коллегии ведомства в среду.

По его словам, только американская компания, владевшая тремя электростанциями в ВКО, вывела за границу дивиденды в размере Т22 млрд.

«В это же время наши граждане испытывали на себе последствия финансового кризиса, тревожную ситуацию с тенге и девальвацию», — подчеркнул замгенпрокурора.

«Астана Энергия» на полученные от потребителей Т1,7 млрд провела бестоварные операции. Они перечислили в ТОО «Алматы курылыс» за так называемое программное обеспечение оборудование, якобы корректировку ПСД, и так далее. Однако, как мы проверили, на самом деле данные товары и услуги не поставлялись. По данному факту проводится расследование», — заключил А.Лукин.