Названы условия участия в ЕНТ в январе 2019 г.

Астана. 24 октября. КазТАГ – Часть претендентов на поступление в вузы сможет пройти единое национальное тестирование (ЕНТ) в январе 2019 года, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

«Теперь у абитуриентов появилась отличная возможность сдать ЕНТ в январе. После тестирования, которое пройдет в январе, можно поступить в вуз только на платной основе. Прием заявлений на ЕНТ будет осуществляться с 1 по 15 декабря текущего года. Государственные гранты распределяются после сдачи основного ЕНТ», — сообщили в МОН в среду.

В ведомстве уточнили, что ЕНТ будет проведено для учащихся 11-12 классов средних школ (для зачисления в вузы на 2019-2020 учебный год на платной основе), а также для студентов, условно зачисленных в вузы и завершающих первый семестр.

«Это отличная возможность для учеников выпускных классов проверить свои знания перед основным ЕНТ. Абитуриенты, претендующие на государственный образовательный грант, в обязательном порядке должны сдать основное ЕНТ летом 2019 года. Тестируемый, набравший проходной балл в январе, с сертификатом ЕНТ может лишь претендовать на зачисление в ВУЗ на коммерческой основе», — пояснили в минобразования и науки.

Студент, условной зачисленный в вуз и завершающий первый семестр, будет проходить тестирование для официального зачисления и для продолжения обучения в вузе.

«В случае, если студент не набирает проходной балл (50 баллов), он будет отчислен», — добавили в МОН.

Также в ведомстве напомнили, что тестируемые после сдачи ЕНТ в январе не лишаются возможности сдать основное ЕНТ в июне и участвовать в конкурсе для присуждения государственных образовательных грантов.

«Для подачи заявления на участие в тестировании необходимо обратиться в пункты проведения ЕНТ национального центра тестирования. Тестирование в январе платное, оплата составляет Т2242», — говорится в сообщении.