Качество жизни пожилых людей – некачественное

Продолжительность жизни растет, но она часто нездоровая и непродуктивная

«В Казахстане 2 млн. 148 тыс. пенсионеров, средняя пенсия – 41 тыс. тенге», – сообщил Булат Султанов, директор ИМиРС КНУ в ходе международной конференции «Пожилые люди на Евразийском пространстве: интересы, проблемы и перспективы» (соорганизатором выступил Фонд Розы Люксембург). Стоимость проживания в доме престарелых в ФРГ в среднем составляет 1700 евро (732700 тенге) в месяц. Несмотря на это Керстин Кайзер, руководитель филиала ФРЛ в РФ, отметила: «Мы знаем те проблемы, с которыми сталкивается пожилое поколение в Европе, и их можно сравнить с имеющимися в Казахстане».

Лутц Брангш, эксперт по социальным вопросам (Институт общественного анализа ФРЛ, Берлин), комплексно подошел к вопросу качества жизни пожилых людей, поскольку «старение – узел социальных отношений». Данный узел включает семейные отношения, место старения в культуре общества, рынок труда (условия труда), пенсионную систему, здравоохранение, страхование по уходу. Отдельным параметром стоит «местная инфраструктура для пенсионеров». Она складывается из жилищной политики/предложения на рынке жилья, общественного транспорта, домов престарелых и организаций, которые занимаются уходом за стариками, числа и структуры услуг врачей. Самостоятельными компонентами выступают исследования и прикладная наука, а также техническая база социальных услуг.

«Многие параметры социального государства в Германии изменяются. Сегодня она не та, как в 70-ые годы XX века», – подчеркнул г-н Брангш. Прежде средняя немецкая пенсия составляла 70% от дохода в трудоспособном возрасте. Сейчас парламентарии в Бундестаге ищут варианты как бы добиться хотя бы 48%. «Приватизация и дерегулирование подрывают доверие в будущем и возможности достойного старения», – еще один тезис эксперта. Кстати, приватизация в сфере организаций ухода привела к падению качества оказываемых услуг. Аналогичная ситуация с «логикой частного предпринимательства в области здравоохранения». В ходе конференции вообще многие участники акцентировали внимание на том, что превращение медицины в торговую услугу привело к кардинально негативным процессам в системе здравоохранения.

«Люди не доверяют государству в пенсионном вопросе органически», – акцентировал Василий Колташов, директор Института нового общества (Москва). Эксперт строил свой доклад на российском материале. Там пенсионная реформа идет с 2002 года и «вы не можете выиграть, потому что правила меняются после каждой партии». Последнее повышение пенсионного возраста г-н Колташов связывает с тем, что Россия переходит «от неолиберализма к новому меркантилизму». В данном аспекте повышение возраста выхода на пенсию для россиян отвечает и неолиберальной доктрине (сброс социальной нагрузки с государства) и новому меркантилизму – увеличивается армия труда. Власть имущие в России осознают, что система образования и подготовки кадров деградировала, поэтому отсрочка выхода на пенсию для инженеров, электриков, сварщиков, расточников и представителей других профессий создает ресурс для производственного роста, который является одной из составляющих нового меркантилизма («государство пытается зарабатывать на любых направлениях»).

«Люди еще 10-15 лет назад поняли, что если и будут получать пенсию, то маленькую», – сообщил Василий Колташев. Формы подготовки к старости у населения носят архаичные формы. Например, люди вкладываются в недвижимость, чтобы потом можно было сдавать комнаты. Это связано и еще и с тем, что накопительным пенсионным фондам россияне тоже не доверяют.

Экономист Вячеслав Додонов остановился на ситуации с Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) Казахстана, где «прирост выплат идет гораздо быстрее, чем прирост вкладов». За четыре последних года выплаты из ЕНПФ выросли в 2 раза, а поступления в него на 15%. Наблюдаемая картина объясняется тем, что в 2010 году было 1,6 млн получателей пенсий, а сейчас их 2 млн 148 тыс.

Эксперт отдельно рассмотрел вопрос повышения инвестиционного дохода в ЕНПФ по сравнению с тем, как работали с пенсионными активами частные накопительные фонды. В последние годы инвестиционный доход значительно вырос, но происходит это из-за того, что Нацбанк инвестирует средства в валютные инструменты, благодаря чему девальвация повышает тенговую доходность активов. В итоге около $7 млрд пенсионных денег Республики Казахстан работают за рубежом. В 2001 году средний размер пенсий в Казахстане (в долларовом эквиваленте) в 1,7 раза превосходил средний показатель по СНГ, сейчас – на 20%.

Саодат Олимова, директор научно-исследовательского центра «Шарк» (Таджикистан), сообщила, что в Таджикистане средний возраст населения 25 лет. Людей старше 60 лет около 6%, но их пенсионное обеспечение для государства является проблемой. Минимальная пенсия – $18. Пенсионный потолок – $60. Однако имеется группа лиц – «с особыми заслугами перед Таджикистаном» – для которых потолка в размере пенсий нет и на чье пенсионное обеспечение уходит большая доля всех выплат (открытой информации по данному вопросу нет). «Общество быстро меняется, все распадается», – подчеркнула г-жа Олимова. Государство с одной стороны сокращает свою социальную нагрузку, а с другой – введена уголовная ответственность в 3 года тюрьмы, если человек не ухаживает за своими престарелыми родителями.

По словам политолога Владимира Парамонова, (Ташкент), в Узбекистане социальная нагрузка государства тоже снижается. Правда, сама социальная сфера там менялась не так стремительно, как политическая и экономическая.

Отдельная секция конференции была посвящена медицинским аспектам старения. Проблему старения и активного долголетия нужно понять позитивно и решать в комплексе. «Есть биомедицинские проблемы, которые зависят только от нас», – указал академик Султан Тулеуханов. Среди рекомендаций: «спать ложиться пораньше и вставать пораньше», прогулки, сбалансированное питание.

В пожилом возрасте на первом месте смерть от сердечнососудистых заболеваний, на втором – травматизм и его последствия. Разумеется, две эти причины не могут охватывать всех медицинских проблем старости. Например, самый возрастной мужчина с зарегистрированной ВИЧ-инфекцией в Казахстане достиг 91 года, а женщина – 82-х лет.