Неизвестный отправил бомбы экс-главам США Клинтону и Обаме

Алматы. 24 октября. КазТАГ — В почтовом ящике экс-президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк обнаружили взрывное устройство, пишет ТАСС.

«Во второй половине дня 23 октября Секретная служба перехватила посылку, адресованную бывшей первой леди Хиллари Клинтон в Вестчестере, Нью-Йорк. Рано утром 24 октября вторая посылка, направленная по адресу проживания экс-президента Барака Обамы, была перехвачена Секретной службой в Вашингтоне», — говорится в документе.

«Посылки сразу были определены как потенциальные взрывные устройства во время незамедлительно последовавшей проверки, с ними были произведены необходимые процедуры. Обе посылки были перехвачены до того, как они достигли адреса доставки. Находящиеся под защитой лица не получили посылки и не находились под угрозой их получения», — отметили в Секретной службе.

Там также указали, что по факту данных инцидентов начато расследование, «на которое будут выделены все имеющиеся федеральные ресурсы, а также ресурсы штата и местных властей».

Ранее сообщалось, что первую бомбу нашел специалист, занимающимся проверкой почты, приходящей на адрес Клинтонов, которая находится под охраной Секретной службы США. По словам источника издания, устройство схоже с тем, которое обнаружили ранее рядом с домом Джорджа Сороса.

Напомним, 23 октября было обнаружено, предположительно, взрывное устройство в доме основателя и главы хедж-фонда Soros Fund Management Джорджа Сороса в городе Бедфорд, расположенном в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. ФБР позднее подтвердило, что финансиста в этот момент не было дома. По данным источников The New York Times, бомба представляла собой отрезок трубы длинной около 15 см, наполненный порохом и снабженный детонатором. Пострадавших не было, устройство было впоследствии уничтожено саперами.