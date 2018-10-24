Qazaq Banki ликвидировали по решению суда

Алматы. 24 октября. КазТАГ — Иск Национального банка РК о ликвидации АО «Qazaq Banki» удовлетворен специализированным межрайонным экономическим судом, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

«Ликвидировать АО «Qazaq Banki» и возбудить ликвидационное производство. Возложить на Национальный Банк РК обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств», — говорится в решении суда в среду.

Вместе с тем с момента вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка наступают последствия, предусмотренные законом «О банках и банковской деятельности».

Ранее уже сообщалось, что Qazaq Banki и «Эксимбанк» лишены лицензий и будут ликвидированы.