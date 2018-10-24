О фактах интернет-мошенничества предупредили в ЕНПФ

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Алматы. 24 октября. КазТАГ — Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупреждает казахстанцев и настоятельно рекомендует быть бдительными в связи с участившимися случаями фактов интернет-мошенничества, сообщает пресс-центр АО «ЕНПФ».

«Сегодня интернет-мошенники изобретают все новые способы обмана доверчивых граждан. Так, имеют место факты мошенничества, суть которых заключается в том, что злоумышленник под разными именами размещает в интернете объявления с обещаниями помочь в оформлении кредита в банках второго уровня для жителей Астаны и других городов. Откликнувшемуся на объявление человеку отправляется SMS-сообщение с реквизитами банковской карты мошенника, на которую необходимо сделать перевод «определенного вознаграждения» за «правильную выписку», подтверждающую платежеспособность клиента, которая в будущем якобы будет выдана работником фонда по указанному в SMS-сообщении адресу одного из отделений АО «ЕНПФ», — говорится в сообщении в среду.

В ЕНПФ напомнили, что сведения о пенсионных накоплениях и справку по ним граждане РК могут получить совершенно бесплатно в любом отделении фонда, посредством почтовой связи, на адрес электронной почты, либо онлайн на сайте или через мобильное приложение АО «ЕНПФ», а также через сайт электронного правительства egov.kz.

«В настоящее время ЕНПФ направил сведения по имеющимся фактам в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — резюмировали в фонде.

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