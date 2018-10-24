Алматы. 24 октября. КазТАГ – Власти Японии назвали условия подписания мирного договора с Россией, сообщает РБК.

«Мы подпишем мирный договор между Японией и Россией после урегулирования территориального вопроса, основываясь на взаимном доверии с президентом РФ Владимиром Путиным», — заявил в среду Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Заявление прозвучало после призыва российского лидера В. Путина заключить мир.

Несмотря на большие объемы инвестиций в российскую экономику, между Россией, как правопреемницы СССР и Японией после Второй мировой войны до сих пор не подписан мирный договор из-за территориального спора за ряд Курильских островов. Сан-Франциский мирный договор 1951 года и Московская декларация 1956 не позволили в полной мере урегулировать и нормализовать российско-японские отношения.