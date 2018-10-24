За дебош на борту рейса Будапешт-Астана к административной ответственности привлечены трое граждан Словакии

Астана. 24 октября. КазТАГ — За деструктивное поведение на авиарейсе Будапешт-Астана к административной ответственности привлечены трое граждан Словакии, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

«В линейный отдел полиции в аэропорту г.Астана поступило сообщение о том, что на авиарейсе сообщением Будапешт-Астана находятся деструктивные пассажиры. В ходе проверки транспортными полицейскими установлены трое граждан Республики Словакии, 1985, 1988 и 1990 годов рождения», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

По словам пассажиров и сотрудников вышеуказанного авиарейса, правонарушители, находясь в нетрезвом состоянии, вели себя агрессивно, стучали ногами и руками кресло, на замечание не реагировали, нарушили общественный порядок.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у двоих из них было алкогольное опьянение «легкой степени».

«В отношении двоих граждан Словакии были составлены сразу три административных протокола: за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне, и наложен штраф в размере 5 МРП (Т12025), 3 МРП (Т7215). Также составлен административный протокол по мелкому хулиганству и решением специализированного межрайонного административного суда г. Астаны наложен штраф в размере 5 МРП. В отношении третьего правонарушителя был составлен административный протокол по ст. 566 ч.1 КоАП РК, т.е. нарушение правил поведения на воздушном судне и наложен штраф в размере 3 МРП», — поясняет пресс-служба.

1 МРП = Т2405.