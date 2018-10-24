Деятельность ТРЦ «Moskva» приостановлена по решению суда Алматы

Алматы. 24 октября. КазТАГ — Деятельность ТРЦ «Moskva» приостановлена по решению суда г. Алматы, передает корреспондент агентства.

«Иск ДЧС г.Алматы к руководству ТРЦ «Moskva» о приостановлении деятельности в связи с нарушением норм пожарной безопасности было рассмотрен апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда. В торговом центре выявлены нарушения норм пожарной безопасности. Таким образом, ТРЦ был оштрафованы на Т240 тыс. Судебная коллегия Алматинского городского суда сохранила решение специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы, оставив апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения», — говорится в сообщении в среду.

Между тем на прошлом судебном процессе сторона защиты ТРЦ подала ходатайство о приобщении к материалам дела документов, которые свидетельствуют о фактическом устранении нарушений, которые стали основанием для вынесения решения суда первой инстанции.

Уточняется, что руководство торгового центра направило инициативное заявление об устранении нарушений в отдел по ЧС Ауэзовского района г.Алматы. Сотрудники районного департамента повторно обследовали территорию торгового центра и подтвердили лишь одно нарушение из шести ранее выявленных.

Присутствующая на суде апелляционной коллегии представитель городского департамента по ЧС не знала о существовании этого документа. Суд попросил истца предоставить акт контрольной проверки, который свидетельствовал бы об устранении выявленных нарушений.

Напомним, что по итогам проверок торговых объектов Алматы, проводимых со 2 апреля, ТРЦ «Moskva» вошел в список небезопасных для посещения торговых центров.