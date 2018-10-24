С 14 ноября прекращается прием и обмен банкнот образца 1998-2003 гг.

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Алматы. 24 октября. КазТАГ – С 14 ноября прекращается прием и обмен банкнот образца 1998-2003 годов, сообщает пресс-служба Национального банка РК.

«С 14 ноября 2018 года филиалы Национального банка РК прекращают прием и обмен банкнот номиналом Т200 и Т500 образца 1999 года, Т1000 и Т2000 образца 2000 года, Т5 тыс. образца 1998-2001 годов и Т10 тыс. образца 2003 года», — говорится в сообщении в среду.

С 15 ноября 2007 года банкноты образца 1998-2003 годов вышли из обращения и перестали быть законным платежным средством. Филиалы Нацбанка меняли эти банкноты на действующие (находящиеся в обращении) в течение 11 лет, напоминает финрегулятор.

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