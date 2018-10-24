На Т29 млрд незаконно обогатились коммунальщики – генпрокуратура РК

Астана. 24 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. На Т29 млрд незаконно обогатились коммунальщики.

«За последние 5 лет на теплоэнергию тарифы выросли вдвое, на электроэнергию – на три. По поручению главы государства генеральная прокуратура провела проверки по всей республике (2015-2017 годы – КазТАГ). Выявлены многочисленные финансовые нарушения, умышленные завышение монополистами собственных расходов, их сомнительные сделки на сумму Т29 млрд», — сообщил генеральный прокурор РК Кайрат Кожамжаров в ходе коллегии ведомства в среду.

Он добавил, что в тарифы с согласия антимонопольного ведомства включались необоснованно премии и бонусы своим работникам, а также вознаграждения по кредитам.

«С другой стороны, в целях увеличения затрат специально создавались сервисные предприятия для ремонта и покупки оборудования по завышенным ценам. В дальнейшем полученная прибыль выводилась через «обнальные» компании. Перечисленные искусственные расходы погашались за счет населения, а монополисты на этим обогащались», — объяснил генпрокурор.

По его словам, одной из основных причин в сложившейся ситуации стал ненадлежащий государственный контроль, который оказался размытым между двумя министерствами: энергетики и национальной экономики.

«Если за три года уполномоченные органы компенсировали потребителям по электроэнергии всего Т3,7 млрд, то прокуроры только за одну проверку выявили нарушений на сумму в 8 раз больше», — подчеркнул К. Кожамжаров.