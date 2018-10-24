Заявление министра энергетики Саудовской Аравии обвалило цены на нефть на 4%

Алматы. 24 октября. КазТАГ – Сергей Зелепухин. Цены на нефть во вторник рухнули на 4% после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о готовности ОПЕК и партнеров картеля нарастить добычу до максимального уровня, передает vestifinance.ru.

По словам министра, Саудовская Аравия планирует увеличить нефтедобычу в ноябре по сравнению с октябрем 2018 года для удовлетворения растущего спроса.

Как считает аналитик банка Nomura Чарли Макэллиот, заявления официальных лиц Саудовской Аравии о планах нарастить нефтедобычу до максимальных отметок может привести к снижению нефтяных цен до $68.

Напомним, что ранее саудиты планировали поставить дополнительные объемы нефти на рынок в первые два месяца осени для того, чтобы компенсировать снижение нефтедобычи в Иране из-за санкций со стороны США.

Королевство намеревалось увеличить добычу на 200-300 тыс. барр. в день в сентябре и октябре к уровню августа, который составлял 10,4 млн барр. в сутки, чтобы удовлетворить рост спроса со стороны азиатских потребителей.

После заявления саудовского министра цена на нефть марки Brent во вторник опускалась на 4% до $76,65 за барр., а нефть марки WTI дешевела на 3,73% до $66,67 за барр.