Дожди и похолодание ожидаются на западе Казахстана в ближайшие трое суток

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Астана. 24 октября. КазТАГ — Дожди и похолодание ожидаются на западе Казахстана 25-27 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На запад Казахстана с районов Поволжья смещаются атмосферные фронты, вызывающие осадки, преимущественно дождь и понижение температуры воздуха. А над остальной территорией республики в ближайшие двое суток еще сохранится антициклон, который и удержит теплую и без осадков погоду», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Синоптики уточнили, что максимальная температура воздуха ожидается +8+15, на юге и юго-востоке +18+23, местами до +28.

«Лишь 27 октября в северных, центральных и южных областях с подходом атмосферного фронта местами пройдет дождь», — отметили синоптики.

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