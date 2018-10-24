Дожди и похолодание ожидаются на западе Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 24 октября. КазТАГ — Дожди и похолодание ожидаются на западе Казахстана 25-27 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На запад Казахстана с районов Поволжья смещаются атмосферные фронты, вызывающие осадки, преимущественно дождь и понижение температуры воздуха. А над остальной территорией республики в ближайшие двое суток еще сохранится антициклон, который и удержит теплую и без осадков погоду», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Синоптики уточнили, что максимальная температура воздуха ожидается +8+15, на юге и юго-востоке +18+23, местами до +28.

«Лишь 27 октября в северных, центральных и южных областях с подходом атмосферного фронта местами пройдет дождь», — отметили синоптики.