Астана. 25 октября. КазТАГ — Арестован экс-управляющий директор RBK Bank Асылбек Игильман, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«25 октября 2018 года генеральной прокуратурой с санкции суда арестован бывший управляющий директор АО «RBK Bank» А. Игильман. Он подозревается в хищении денежных средств банка путем оформления незаконного кредита в размере Т850 млн в сговоре с бывшим советником председателя совета директоров АО «RBK Bank» Жомартом Ертаевым», — говорится в сообщении в четверг.

В генпрокуратуре отметили, что А. Игильману удалось получить указанную сумму в 2013 году, представив в залог депозитный счет на Т15 тыс.

«Похищенные средства распределены между топ-менеджментом и работниками банка в виде бонусов. На свою долю Игильман построил дом в престижном районе Алматы стоимостью Т288 млн. В настоящее время на дом наложен арест», — подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что ранее генеральной прокуратурой арестованы четыре топ-менеджера банка – Данияр Туганбай, Данияр Едигенев, Руслан Батурбаев и Бахыт Ибрагим.

«Все они признали вину и способствуют возмещению ущерба», — резюмируется в сообщении.